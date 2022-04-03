На живо: Лудогорец - Ботев 2:0

37 - Рик получи от Тисера и стреля без засилка, но не улучи вратата на гостите.

30 - Джонатн Рик разтресе дясната греда на Аргилашки.

19 - ГОООЛ! Оливие Вердон покачва на 2:0.

10 - ГОООЛ! Бърнард Текпетей нахлу мощно в наказателното поле и с диагонален удар с левия крак откри резултата.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА

Лудогорец: 1. Серджио Падт - 4. Сисиньо, 30. Игор Пластун, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (к) - 23. Мануел Шоу, 8. Клод Гонсалвеш, 37. Бернард Текпетей, 95. Каули Оливейра, 73. Рик Джонатан - 10. Матиас Тисера

Резерви: 12. Симон Слуга, 5. Георги Терзиев, 11. Кирил Десподов, 19. Пиерос Сотириу, 21. Жан Карничник, 64. Доминик Янков, 90. Спас Делев

Старши треньор: Анте Шимунджа

Ботев Пд: 1. Георги Аргилашки - 18. Самюел Супрайен, 4. Виктор Генев, 24. Роберто Пунчец, - 15. Джеймс Етоо, 22. Реда Рабей, 6. Дилан Мертенс, 9. Мохамед Брахими - 8. Тодор Неделев (к), 10. Емануел Току - 11. Антоан Бароан

Резерви: 13. Хидайет Ханкич, 17. Николай Минков, 20. Лъчезар Балтанов, 21. Точукву Ннади, 23. Димитър Тонев, 25. Станислав Работов, 26. Джак Лейн

Старши треньор: Азрудин Валентич

Съдия: Никола Попов