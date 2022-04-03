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На живо: Лудогорец - Ботев 2:0

  • 20:12, 03.04.2022
  • 20:40, 03.04.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-ludogorec-botev-2-0 Marica.bg
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37 - Рик получи от Тисера и стреля без засилка, но не улучи вратата на гостите.
30 - Джонатн Рик разтресе дясната греда на Аргилашки.
19 - ГОООЛ! Оливие Вердон покачва на 2:0.
10 - ГОООЛ! Бърнард Текпетей нахлу мощно в наказателното поле и с диагонален удар с левия крак откри резултата.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
Лудогорец: 1. Серджио Падт -  4. Сисиньо, 30. Игор Пластун, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (к) - 23. Мануел Шоу, 8. Клод Гонсалвеш, 37. Бернард Текпетей, 95. Каули Оливейра, 73. Рик Джонатан - 10. Матиас Тисера

Резерви: 12. Симон Слуга, 5. Георги Терзиев, 11. Кирил Десподов, 19. Пиерос Сотириу, 21. Жан Карничник, 64. Доминик Янков, 90. Спас Делев

Старши треньор: Анте Шимунджа

Ботев Пд: 1. Георги Аргилашки - 18. Самюел Супрайен, 4. Виктор Генев, 24. Роберто Пунчец, - 15. Джеймс Етоо, 22. Реда Рабей, 6. Дилан Мертенс, 9. Мохамед Брахими - 8. Тодор Неделев (к), 10. Емануел Току - 11. Антоан Бароан

Резерви: 13. Хидайет Ханкич, 17. Николай Минков, 20. Лъчезар Балтанов, 21. Точукву Ннади, 23. Димитър Тонев, 25. Станислав Работов, 26. Джак Лейн

Старши треньор: Азрудин Валентич

Съдия: Никола Попов

Ботев Пловдив Лудогорец Бърнадрд Текпетей Оливие Вердон
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