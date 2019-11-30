На живо! Локомотив Сф - Хебър 3:1

Локомотив София и Хебър играят при 3:3 мача си от Втора лига на "Надежда". Тодор Чаворски вкара от дузпа в 19-ата минута за 0:1. С два гола в рамките на 5 минути (между 50 и 55-та - Диков и Александров) домакините обърнаха развоя на мача. След попадение на Шоко в 63-ата минута столичани са вече с аванс от два гола. Хебър върна едно попадение за 3:2 чрез Адриан Краев в 77-ата минута.

Статистика на полувремето:

Локомотив/ Хебър

ъглови удари - 8/1

жълто картони 2/1

Локомотив Сф - Хебър 3:3

0:1 Тодор Чаворски 19-дузпа, 1:1 Светослав Диков 51, 2:1 Александър Александров 56, 3:1 Шоко 63, 3:2 Адриан Краев 77, 3:3 ... 89

Хебър: Александър Любенов, Асен Георгиев, Андриан Краев, Веселин Марчев, Даниел Пехливанов, Димитър Везалов, Цветелин Тонев, Божидар Васев, Владимир Гаджев, Томислав Папазов, Тодор Чаворски

Резерви: Петър Дебърлиев, Васил, Геров, Богомил Божуркин, Мъртин Вълчинов, Слави Косов, Октай Хамдиев, Йордан Апостолов

Други резултати:

Локомотив ГО – Септември 0:1 (0:1 Георги Русев 93), Ботев Гълъбово – ЦСКА 1948 4:5 (0:1 Денислав Александров 13, Янко Сандански 37, 1:2 Иван Винков 40, 1:3 Борис Тютюков 43, 1:4 Андон Гущеров 55, 2:4 Димитър Алексиев 68, 3:4 Аспарух Смилков 81, 4:4 Иван Винков 83, 4:5 Андон Гущеров 90-дузпа)