На живо: Локомотив Пловдив - Спартак (Вн) - съставите
- 18:54, 28.04.2023
- 19:07, 28.04.2023
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Локомотив Пд: 23. Динко Хоркаш, 50. Йосип Томашевич, 91. Хорхе Портокареро, 4. Мартин Паскалев, 13. Матеус Силва, 34. Петър Витанов, 33. Георги Каракашев, 10. Джовани, 14. Димитър Илиев – К, 7. Бабакр Дион, 9. Ерик Сорга
Резерви: 1. Илко Пиргов, 20. Милош Петрович, 6. Христо Иванов, 19. Денислав Александров, 11. Ивайло Димитров, 15. Пиер Зебли, 25. Иван Михайлов, 21. Кристиан Пинеда, 3. Петър Андреев
Треньор: Александър Томаш
Спартак Варна: 21. Иван Дичевски, 66. Александър Цветков, 17. Александър Беолусов, 11. Виктор Митев, 27. Денис Баланюк, 12. Евандро, 82. Иван Йорданов, 14. Ивей Ромееш, 6. Луан Силва, 25. Пламен Димов – К, 22. Роберто Хименез
Резерви: Стефан Петков, 3. Бен Карамоко, 45. Даниел Начев, 8. Ивайло Климентов, 7. Лерой Микелс, 20. Нейтън Олдър, 47. Родни Антуи, 10. Румен Руменов
Треньор: Димитър Димитров – Херо
Съдия: Ивайло Ненков
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