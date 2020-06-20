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На живо! Локомотив Пловдив - Славия 0:0

  • 20.06.2020 | 18:57
  • 20.06.2020 | 19:01
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-plovdiv-slaviq-0-0 Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 261 прегледа
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Локомотив (Пловдив) и Славия играят при 0:0 в мач от първия кръг на първата шестица в efbet Лига. 

ЛОКОМОТИВ  - СЛАВИЯ 0:0

ЛОКОМОТИВ: 71. Луков, 61. Алмейда, 25. Масоеро, 4. Акиниеми, 10. Умарбаев, 34. Витанов, 50. Томашевич, 9. Карагарен, 16. Салинас, 14. Д. Илиев, 77. Аралица

СЛАВИЯ: 32. Стергиакис, 55. Христов, 23. Виячки, 38. Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов, 35. Йомов, 33. Иванов, 20. Ф. Кръстев, 71. Стоев, 9. Чунчуков

СЪДИЯ: Г. Тодоров

локомотив пловдив славия лаута първа лига
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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