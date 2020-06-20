На живо! Локомотив Пловдив - Славия 0:0

Локомотив (Пловдив) и Славия играят при 0:0 в мач от първия кръг на първата шестица в efbet Лига.

ЛОКОМОТИВ - СЛАВИЯ 0:0

ЛОКОМОТИВ: 71. Луков, 61. Алмейда, 25. Масоеро, 4. Акиниеми, 10. Умарбаев, 34. Витанов, 50. Томашевич, 9. Карагарен, 16. Салинас, 14. Д. Илиев, 77. Аралица

СЛАВИЯ: 32. Стергиакис, 55. Христов, 23. Виячки, 38. Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов, 35. Йомов, 33. Иванов, 20. Ф. Кръстев, 71. Стоев, 9. Чунчуков

СЪДИЯ: Г. Тодоров