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НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Младост Лучани 0:1

  • 14:45, 24.01.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-plovdiv-mladost-luchani-0-1 Marica.bg
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Локомотив Пловдив и Младост Лучани играят при резултат 1:0 в полза на сръбския тим. Йоич в 13-ата минута отбелазя единствения гол. Преди това Ивайло Димитров от чиста позиция пропусна да вкара за пловдивчани.

Стартови състави:  

Локомотив (Пловдив): 81. Кристиан Томов, 99. Джовани Трупе, 5. Тодор Павлов, 20. Милош Петрович, 91. Александър Георгиев, 34. Петър Витанов, 10. Джовани, 25. Петриньо, 21. Евандро, 6. Христо Иванов, 11. Ивайло Димитров  

Младост (Лучани): 1. Самчович, 40. Циркович, 29. Лекович, 18. Зунич, 93. Станоевич, 17. Баха, 3. Адамович, 28. Радивоевич, 70. Мирич, 10. Йоич, 36. Томич

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