НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - Крумовград 2:0

Локомотив (Пловдив) и Крумовград играят при 2:0 мача помежду им от 8 кръг на Първа лига на "Лаута".

Джовани вкара за 1:0 със страхотен шут с десния крак от големия пеналт.

Сегура удвои аванса на домакините, след като бе оставен не покрит на големия пеналта, а Янко Георгиев не успя да улови топката в 24-ата минута.

Локомотив Пловдив - Крумовград 2:0

1:0 Джовани 11, 2:0 Сегура 24

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 23. Хоркаш, 44. Лясков, 91. Сегура, 12. Али, 16. Пешов, 6. Иванов, 21. Евандро, 10. Джовани, 7. Дион, 14. Илиев, 9. Минчев

КРУМОВГРАД: 1. Георгиев, 3. Пехливанов, 5. Шимич, 11. Георгиев, 91. Велев, 44. Кацаров, 10. Юсеин, 13. Рапосо, 17. Луан, 9. Колев, 14. Миланович