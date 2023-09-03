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НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - Крумовград 2:0

  • 18:54, 03.09.2023
  • 19:30, 03.09.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-plovdiv-krumovgrad-2-0 Marica.bg
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Локомотив (Пловдив) и Крумовград играят при 2:0 мача помежду им от 8 кръг на Първа лига на "Лаута".

Джовани вкара за 1:0 със страхотен шут с десния крак от големия пеналт. 

Сегура удвои аванса на домакините, след като бе оставен не покрит на големия пеналта, а Янко Георгиев не успя да улови топката в 24-ата минута. 

Локомотив Пловдив - Крумовград 2:0

1:0 Джовани 11, 2:0 Сегура 24

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 23. Хоркаш, 44. Лясков, 91. Сегура, 12. Али, 16. Пешов, 6. Иванов, 21. Евандро, 10. Джовани, 7. Дион, 14. Илиев, 9. Минчев

КРУМОВГРАД: 1. Георгиев, 3. Пехливанов, 5. Шимич, 11. Георгиев, 91. Велев, 44. Кацаров, 10. Юсеин, 13. Рапосо, 17. Луан, 9. Колев, 14. Миланович

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Локомотив Пловдив Крумовград футбол
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3 коментара

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Коментари

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3 коментара
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

03.09.2023 | 19:30

2 на 0 Локо Браво

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1 0
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

03.09.2023 | 19:16

Локо Повежда

Отговори
1 0
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

03.09.2023 | 19:08

К ъ с м е т Л о к о Пд

Отговори
1 0

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