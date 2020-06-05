На живо! Локомотив Пловдив - Етър, съставите

След близо тримесечно прекъсване футболът се завръща по терените в България. Първият сблъсък от 25-ия кръг е на "Лаута" между Локомотив (Пловдив) и Етър. Мачът започва в 18.45 часа.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЕТЪР

ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Диниш Алмейда, Лукас Масоеро, Йосип Томашевич, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Бирсент Карагарен, Момчил Цветанов, Лукас Салинас, Димитър Илиев, Анте Аралица

ЕТЪР: Анатоли Господинов, Здравко Илиев, Антон Огнянов, Яни Пехливанов, Георги Купенов, Иван Скерлев, Никола Колев, Божидар Кацаров, Милчо Ангелов, Тонислав Йорданов, Стелиян Добрев

Стадион: "Локомотив", Пловдив

Съдия: Волен Чинков