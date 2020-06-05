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На живо! Локомотив Пловдив - Етър, съставите

  • 05.06.2020 | 17:41
  • 05.06.2020 | 17:49
    • https://www.marica.bg/futbol/na-jivo-lokomotiv-plovdiv-etar Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 183 прегледа
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След близо тримесечно прекъсване футболът се завръща по терените в България. Първият сблъсък от 25-ия кръг е на "Лаута" между Локомотив (Пловдив) и Етър. Мачът започва в 18.45 часа.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЕТЪР

ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Диниш Алмейда, Лукас Масоеро, Йосип Томашевич, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Бирсент Карагарен, Момчил Цветанов, Лукас Салинас, Димитър Илиев, Анте Аралица

ЕТЪР: Анатоли Господинов, Здравко Илиев, Антон Огнянов, Яни Пехливанов, Георги Купенов, Иван Скерлев, Никола Колев, Божидар Кацаров, Милчо Ангелов, Тонислав Йорданов, Стелиян Добрев

Стадион: "Локомотив", Пловдив
Съдия: Волен Чинков

 

локомотив пловдив етър футбол първа лига лаута
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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