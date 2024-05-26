НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА-София 1:0

Локомотив Пловдив и ЦСКА-София играят при 1:0 в мача помежду им на "Лаута".

Домакините поведоха с попадение на Петър Андреев в 5-ата минута. Младокът засечем центриране отляво на Бубакяр Дион.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА - СОФИЯ 1:0

1:0 Петър Андреев 5

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 88. Луков, 44. Лясков, 5. Павлов, 91. Сегура, 71. Камдем, 21. Евандро, 6. Иванов, 11. Андреев, 7. Дион, 14. Илиев, 9. Нтело

ЦСКА - СОФИЯ: 25. Евтимов, 19. Турицов, 22. Махмутович, 4. Кох, 3. Санянг, 10. Линдсет, 17. Шакич, 7. Скаршем, 8. Шопов, 16. Чорбаджийски, 30. Асприля