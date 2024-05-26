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НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА-София 1:0

  • 20:24, 26.05.2024
  • 20:47, 26.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-plovdiv-cska-sofiq-1-0 Marica.bg
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Локомотив Пловдив и ЦСКА-София  играят при 1:0 в мача помежду им на "Лаута".

Домакините поведоха с попадение на Петър Андреев в 5-ата минута. Младокът засечем центриране отляво на Бубакяр Дион.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА - СОФИЯ 1:0

1:0 Петър Андреев 5

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 88. Луков, 44. Лясков, 5. Павлов, 91. Сегура, 71. Камдем, 21. Евандро, 6. Иванов, 11. Андреев, 7. Дион, 14. Илиев, 9. Нтело

ЦСКА - СОФИЯ: 25. Евтимов, 19. Турицов, 22. Махмутович, 4. Кох, 3. Санянг, 10. Линдсет, 17. Шакич, 7. Скаршем, 8. Шопов, 16. Чорбаджийски, 30. Асприля

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Локомотив Пловдив футбол ЦСКА
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