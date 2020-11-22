НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 1:1

Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 играят при 1:1 в мач от 13-ти кръг на efbet лига от 17:30 часа на Лаута.

Лукас Масоеро вкара с глава в 5-ата минута, засичайки центриране на първа греда на Салинас.

Момчил Цветанов се разписа в собствената си врата след центриране в пеналта на домакините за 1:1 в 14-ата минута.

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 1:1

1:0 Лукас Масоеро 5, 1:1 Момчил Цветанов 14

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: Мартин Луков, Милош Петрович, Диниш Алмейда, Лукас Мосоеро, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Лукас Салинас, Димитър Илиев, Георги Минчев

ЦСКА 1948: Даниел Наумовв, Александър Александров, Венцислав Василев, Димитър Пиргов, Лазар Марин, Васил Шопов, Георги Русев, Галин Иванов, Даниел Младенов, Марио Топузов, Мартин Камбуров