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НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 1:1

  • 22.11.2020 | 16:41
  • 22.11.2020 | 17:51
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-plovdiv-cska-1948-1-1 Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 играят при 1:1 в мач от 13-ти кръг на efbet лига от 17:30 часа на Лаута.

Лукас Масоеро вкара с глава в 5-ата минута, засичайки центриране на първа греда на Салинас.

Момчил Цветанов се разписа в собствената си врата след центриране в пеналта на домакините за 1:1 в 14-ата минута. 

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 1:1

1:0 Лукас Масоеро 5, 1:1 Момчил Цветанов 14

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: Мартин Луков, Милош Петрович, Диниш Алмейда, Лукас Мосоеро, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Лукас Салинас, Димитър Илиев, Георги Минчев

ЦСКА 1948: Даниел Наумовв, Александър Александров, Венцислав Василев, Димитър Пиргов, Лазар Марин, Васил Шопов, Георги Русев, Галин Иванов, Даниел Младенов, Марио Топузов, Мартин Камбуров

 

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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