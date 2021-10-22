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НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

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   Снимка: sportal.bg

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Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 играят при 0:0 мача си от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на "Лаута", а треньор е Ивайло Стоянов. 

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 0:0

ЛОКОМОТИВ: Лукас Рейдър, Кристиан Гомис, Милош Петрович, Олексий Биков, Йосип Томашевич, Бирсент Карагарен, Парвиз Умарбаев Петър Витанов, Венсан Марсел, Димитър Илиев, Георги Минчев;

ЦСКА 1948: Даниел Наумов, Деян Лозев, Симеон Петров, Димитър Пиргов, Лазар Марин, Ивайло Чочев, Георги Ангелов, Георги Русев, Ангел Бастунов, Крум Стоянов, Галин Иванов; 

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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