НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948
- 22.10.2021 | 20:44
- 22.10.2021 | 20:59
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Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 играят при 0:0 мача си от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на "Лаута", а треньор е Ивайло Стоянов.
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 0:0
ЛОКОМОТИВ: Лукас Рейдър, Кристиан Гомис, Милош Петрович, Олексий Биков, Йосип Томашевич, Бирсент Карагарен, Парвиз Умарбаев Петър Витанов, Венсан Марсел, Димитър Илиев, Георги Минчев;
ЦСКА 1948: Даниел Наумов, Деян Лозев, Симеон Петров, Димитър Пиргов, Лазар Марин, Ивайло Чочев, Георги Ангелов, Георги Русев, Ангел Бастунов, Крум Стоянов, Галин Иванов;
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