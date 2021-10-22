НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 играят при 0:0 мача си от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на "Лаута", а треньор е Ивайло Стоянов.

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 0:0

ЛОКОМОТИВ: Лукас Рейдър, Кристиан Гомис, Милош Петрович, Олексий Биков, Йосип Томашевич, Бирсент Карагарен, Парвиз Умарбаев Петър Витанов, Венсан Марсел, Димитър Илиев, Георги Минчев;

ЦСКА 1948: Даниел Наумов, Деян Лозев, Симеон Петров, Димитър Пиргов, Лазар Марин, Ивайло Чочев, Георги Ангелов, Георги Русев, Ангел Бастунов, Крум Стоянов, Галин Иванов;