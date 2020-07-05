На живо! Локомотив Пловдив - Берое
- 05.07.2020 | 18:04
- 05.07.2020 | 18:07
- Юлиян Ангелов
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Локомотив (Пловдив) приема Берое в среща от 3-ия кръг на шампионския плейоф в efbet Лига. Двубоят е от 18.45 на "Лаута"
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - БЕРОЕ 0:0
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Пиргов, 25. Масоеро, 61. Алмейда, 20. Петрович, 10. Умарбаев, 34. Витанов, 44. Николаев, 50. Томашевич, 16. Салинас, 14. Илиев, 23. Малонга
БЕРОЕ: 33. Ганев, 19. Василев, 5. Мезаг, 25. Ангелов, 27. Стоянов, 6. Цветков, 8. Охене, 10. Макута, 73. Минчев, 11. Фал, 9. Камбуров
Стадион: "Локомотив", Пловдив
Съдия: Николай Йорданов
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