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НА ЖИВО! Локомотив Пловдив - Арда, съставите

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Стартовите състави на Локомотив Пловдив и Арда за мача помежду и. От шести кръг на Първа лига.

Локомотив Пловдив - Арда

ЛОКОМОТИВ: 23. Динко Хоркаш, 13. Матеус Да Силва, 91. Хорхе Сегура, 3. Калоян Костов, 44. Ангел Лясков, 6. Христо Иванов, 21. Евандро, 10. Джовани Бариани, 14. Димитър Илиев, 7. Бабакар Дион, 9. Георги Минчев;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 3. Умар Сако, 6. Пламен Крачунов, 7. Абубакар Тунгара, 9. Преслав Боруков, 11. Мартин Стойчев, 17. Иван Коконов, 20. Деян Лозев, 21. Радослав Цонев, 80. Лъчезар Котев, 99. Станислав Иванов; 

СЪДИЯ: Станимир Тренчев

СТАДИОН: "Локомотив", Пловдив

НАЧАЛО: 21:15 часа

 

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Локомотив Пловдив Арда футбол Лаута
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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