НА ЖИВО! Локомотив Пд - Лудогорец, съставите

Стартовите състави на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец, които излизат в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в парк "Лаута" започва в 16.30 и ще бъде ръководен от Ивайло Стоянов.

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 81. Томов, 44. Лясков, 5. Павлов, 91. Сегура, 4. Паскалев, 71. Камдем, 6. Иванов, 21. Евандро, 7. Дион, 14. Илиев, 9. Нтело

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 16. Фон Витри, 4. Алмейда, 24. Вердон, 17. Сон, 30. Нареси, 8. Гонзалвеш, 37. Текпетей, 6. Пьотровски, 7. Рик, 9. Дуа