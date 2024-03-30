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НА ЖИВО! Локомотив Пд - Лудогорец, съставите

  • 15:37, 30.03.2024
  • 15:40, 30.03.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-pd-ludogorec-sastavite Marica.bg
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   Снимка: Официален сайт на Лудогорец

Стартовите състави на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец, които излизат в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в парк "Лаута" започва в 16.30 и ще бъде ръководен от Ивайло Стоянов.

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 81. Томов, 44. Лясков, 5. Павлов, 91. Сегура, 4. Паскалев, 71. Камдем, 6. Иванов, 21. Евандро, 7. Дион, 14. Илиев, 9. Нтело

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 16. Фон Витри, 4. Алмейда, 24. Вердон, 17. Сон, 30. Нареси, 8. Гонзалвеш, 37. Текпетей, 6. Пьотровски, 7. Рик, 9. Дуа

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локомотив пловдив лудогорец първа лига футбол лаута
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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