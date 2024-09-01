На ЖИВО, Локомотив Пд - Локомотив Сф, съставите
- 16:16, 01.09.2024
- 16:23, 01.09.2024
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Локомотив Пловдив приема Локомотив София в първи мач от неделната програма на Първа лига. Срещата на "Лаута" започва в 17:00 ч., а рефер е Георги Гинчев.
Локомотив Пловдив - Локомотив София
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 81. Кристиан Томов, 44. Ангел Лясков, 5. Тодор Павлов, 4. Мартин Паскалев, 71. Оливер Камдем, 22. Ивайло Иванов, 19. Мартин Хайдаров, 75. Йохан Н‘зи, 10. Мартин Петков, 14. Димитър Илиев, 16. Кристиян Пешов;
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 24. Александър Любенов, 12. Бруно Франко, 31. Красимир Станоев, 4. Диме Димов, 13. Селсо Рапосо, 8. Симеон Славчев, 26. Мамаду Диара, 3. Нтоналнто Атска, 47. Стафан Ламбезе, 18. Светослав Диков, 98. Стив Уорън;