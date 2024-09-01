На ЖИВО, Локомотив Пд - Локомотив Сф 0:1

Локомотив Пловдив и Локомотив София играят при 0:1 в първи мач от неделната програма на Първа лига.

Красимир Станоев вкара за 0:1 в 47-ата секунда на мача със страхотен шут извън наказателното поле.

В 9-ата минута столичани можеха да стигнат и до втори гол. Стив Траоре проби отдясно, центрира към Светослав Диков, чийто удар първоначално Кристиан Томов парира, но добавката добавката от Диков срещна страничния стълб

Локомотив Пловдив - Локомотив София 0:1

0:1 Красимир Станоев 1

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 81. Кристиан Томов, 44. Ангел Лясков, 5. Тодор Павлов, 4. Мартин Паскалев, 71. Оливер Камдем, 22. Ивайло Иванов, 19. Мартин Хайдаров, 75. Йохан Н‘зи, 10. Мартин Петков, 14. Димитър Илиев, 16. Кристиян Пешов;

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 24. Александър Любенов, 12. Бруно Франко, 31. Красимир Станоев, 4. Диме Димов, 13. Селсо Рапосо, 8. Симеон Славчев, 26. Мамаду Диара, 3. Нтоналнто Атска, 47. Стафан Ламбезе, 18. Светослав Диков, 98. Стив Уорън;