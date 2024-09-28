НА ЖИВО! Локомотив Пд - Крумовград, съставите
- 16:19, 28.09.2024
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Локомотив (Пловдив) и Крумовград се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на Първа лига. Мачът на "Лаута" стартира в 17:00 ч. и ще бъде ръководен от Петър Кузев.
Локомотив Пловдив - Крумовград
ЛОКО (ПЛОВДИВ): 88. Мартин Луков, 44. Ангел Лясков, 91. Хорхе Сегура, 5. Тодор Павлов, 16. Кристиян Пешов, 33. Георги Каракашев, 6. Христо Иванов, 75. Йохан Н'зи, 17. Николас Пенев, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев (К);
КРУМОВГРАД: 1. Янко Георгиев, 5. Матей Шимич, 24. Лазар Марин, 44. Божидар Кацаров (К), 7. Момчил Цветанов, 2. Джунейт Али, 4. Лукас Сантана, 13. Диего Рапосо, 10. Серкан Юсеин, 9. Рафаел Фуртадо, 70. Матеус Соуса.