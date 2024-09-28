64
Подай сигнал Профил

НА ЖИВО! Локомотив Пд - Крумовград, съставите

  • 16:19, 28.09.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-pd-krumovgrad-sastavite Marica.bg
  • 114
  • 0
Принтирай

Локомотив (Пловдив) и Крумовград се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на Първа лига. Мачът на "Лаута" стартира в 17:00 ч. и ще бъде ръководен от Петър Кузев.

Локомотив Пловдив - Крумовград

ЛОКО (ПЛОВДИВ): 88. Мартин Луков, 44. Ангел Лясков, 91. Хорхе Сегура, 5. Тодор Павлов, 16. Кристиян Пешов, 33. Георги Каракашев, 6. Христо Иванов, 75. Йохан Н'зи, 17. Николас Пенев, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев (К);

КРУМОВГРАД: 1. Янко Георгиев, 5. Матей Шимич, 24. Лазар Марин, 44. Божидар Кацаров (К), 7. Момчил Цветанов, 2. Джунейт Али, 4. Лукас Сантана, 13. Диего Рапосо, 10. Серкан Юсеин, 9. Рафаел Фуртадо, 70. Матеус Соуса.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
локомотив пловдив футбол крумовград лаута първа лига
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Кой е най-големият проблем на българското училище?

Резултати