На живо, Локомотив Пд - ЦСКА 1948, съставите

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 за четвъртфинала от Купата на България помежду им на "Лаута", който започва в 15.00 часа.

ЛОКОМОТИВ ПД: 1. Илко Пиргов, 5. Дейвид Малембана, 25. Лукас Масоеро, 4. Акинсола Акиниеми, 50. Йосип Томашевич, 61. Диниш Алмейда, 9. Бирсент Карагарен, 16. Лукас Салинас, 7. Момчил Цветанов, 14. Димитър Илиев, 77. Анте Аралица

Резерви: 22. Кристиан Томов, 3. Мустафа Абдулахи, 44. Николай Николаев, 19. Уирис де Оливейра, 11. Кенан Муслимович, 15. Валентино Пулиезе

Треньор: Бруно Акрапович

ЦСКА 1948: 29. Даниел Наумов, 88. Славчо Шоколаров, 21. Венцислав Василев, 5. Махаил Минков, 30. Димо Атанасов, 20. Янко Сандански, 8. Ивайло Климентов, 9 Кристиян Пешов, 10. Васил Шопов, 17. Даниел Младенов, 99. Андон Гущеров

Резерви: 1. Димитър Тодоров, 27. Mилко Георгиев, 7. Борис Тютюков, 98. Валентин Йосков, 23. Виктор Зоров, 6. Денислав Мицаков

Треньор: Йордан Юруков