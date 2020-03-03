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На живо, Локомотив Пд - ЦСКА 1948, съставите

  • 03.03.2020 | 14:13
  • 03.03.2020 | 14:26
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-pd-cska-1948 Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Станаха ясни стартовите състави на Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 за четвъртфинала от Купата на България помежду им на "Лаута", който започва в 15.00 часа.

ЛОКОМОТИВ ПД: 1. Илко Пиргов, 5. Дейвид Малембана, 25. Лукас Масоеро, 4. Акинсола Акиниеми, 50. Йосип Томашевич, 61. Диниш Алмейда, 9. Бирсент Карагарен, 16. Лукас Салинас, 7. Момчил Цветанов, 14. Димитър Илиев, 77. Анте Аралица
Резерви: 22. Кристиан Томов, 3. Мустафа Абдулахи, 44. Николай Николаев, 19. Уирис де Оливейра, 11. Кенан Муслимович, 15. Валентино Пулиезе

Треньор: Бруно Акрапович

ЦСКА 1948: 29. Даниел Наумов, 88. Славчо Шоколаров, 21. Венцислав Василев, 5. Махаил Минков, 30. Димо Атанасов, 20. Янко Сандански, 8. Ивайло Климентов, 9 Кристиян Пешов, 10. Васил Шопов, 17. Даниел Младенов, 99. Андон Гущеров  
Резерви: 1. Димитър Тодоров, 27. Mилко Георгиев, 7. Борис Тютюков, 98. Валентин Йосков, 23. Виктор Зоров, 6. Денислав Мицаков

Треньор: Йордан Юруков 

локомотив пловдив цска 1948 футбол купа на българия лаута
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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