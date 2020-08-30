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НА ЖИВО! Локомотив Пд - Черно море 2:1

  • 30.08.2020 | 18:04
  • 30.08.2020 | 20:17
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-pd-cherno-more-2-1 Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Локомотив Пловдив и Черно море играят при 2:1 в мач от четвъртия кръг на efbet лига на стадиона в парк "Лаута". Рефер е Георги Димитров.

Николай Николов намери с центриране отдясно Момчил Цветанов в пеналта и Малкия шивач безпроблемно вкара за 1:0 в 4-ата минута.

Попадение на Курьор в 34-ата минута за 1:1. Беше изведен сам срещу вратаря и не сгреши. Хладнокръвно отиграване и техничен изстрел, след чудесното подаване на Панайотов.

Двата отбора се оттеглят на почивка при 1:1. Равностойни първи 45 минути, като варненци владеят повече топката (54:46 процента).

Димитър Илиев се разписва за 2:1 след перфектно изпълнен пряк свободен удар в 48-ата минута.

efbet Лига - 4 кръг:

Локомотив Пловдив - Черно море 2:1

1:0 Момчил Цветанов 4, 1:1 Матиас Курьор 34, 2:1 Димитър Илиев 48

ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Милош Петрович, Лукас Масоеро, Диниш Алмейда, Петър Витанов, Кристиан Илич, Николай Николаев, Момчил Цветанов, Кенан Муслимович, Димитър Илиев, Георги Минчев
Старши треньор: Б. Акрапович

ЧЕРНО МОРЕ: Георги Георгиев, Виктор Попов, Даниел Димов, Емил Янчев, Цветомир Панов, Илиан Илиев-младши, Васил Панайотов, Родриго Енрике, Стефан Велев, Матиас Курьор, Исмаил Иса
Старши треньор: И. Илиев

СЪДИЯ: Георги Димитров
СТАДИОН: "Локомотив"
НАЧАЛО: 18:45 часа

локомотив пловдив футбол черно море първа лига
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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