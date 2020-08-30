НА ЖИВО! Локомотив Пд - Черно море
- 30.08.2020 | 18:04
- 30.08.2020 | 18:25
- Юлиян Ангелов
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Локомотив Пловдив и Черно море играят от 18.45 часа в мач от четвъртия кръг на efbet лига на стадиона в парк "Лаута". Рефер е Георги Димитров.
efbet Лига - 4 кръг:
Локомотив Пловдив - Черно море 0:0
ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Милош Петрович, Лукас Масоеро, Диниш Алмейда, Петър Витанов, Кристиан Илич, Николай Николаев, Момчил Цветанов, Кенан Муслимович, Димитър Илиев, Георги Минчев
Старши треньор: Б. Акрапович
ЧЕРНО МОРЕ: Георги Георгиев, Виктор Попов, Даниел Димов, Емил Янчев, Цветомир Панов, Илиан Илиев-младши, Васил Панайотов, Родриго Енрике, Стефан Велев, Матиас Курьор, Исмаил Иса
Старши треньор: И. Илиев
СЪДИЯ: Георги Димитров
СТАДИОН: "Локомотив"
НАЧАЛО: 18:45 часа
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