НА ЖИВО! Локомотив Пд - Черно море

Локомотив Пловдив и Черно море играят от 18.45 часа в мач от четвъртия кръг на efbet лига на стадиона в парк "Лаута". Рефер е Георги Димитров.

efbet Лига - 4 кръг:

Локомотив Пловдив - Черно море 0:0

ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Милош Петрович, Лукас Масоеро, Диниш Алмейда, Петър Витанов, Кристиан Илич, Николай Николаев, Момчил Цветанов, Кенан Муслимович, Димитър Илиев, Георги Минчев

Старши треньор: Б. Акрапович

ЧЕРНО МОРЕ: Георги Георгиев, Виктор Попов, Даниел Димов, Емил Янчев, Цветомир Панов, Илиан Илиев-младши, Васил Панайотов, Родриго Енрике, Стефан Велев, Матиас Курьор, Исмаил Иса

Старши треньор: И. Илиев

СЪДИЯ: Георги Димитров

СТАДИОН: "Локомотив"

НАЧАЛО: 18:45 часа