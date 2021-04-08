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На живо: Локомотив - Царско село - стартови състави

  • 08.04.2021 | 18:55
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-carsko-selo-startovi-sastavi Marica.bg
  • Дончо Донев
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ЛОКОМОТИВ: Илко Пиргов, Диниш Алмейда, Лукас Масоеро, Дейвид Малембана, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Кристиан Илич, Димитър Илиев, Георги Минчев; 

ЦАРСКО СЕЛО: Джони Пласид, Реян Даскалов, Иван Бандаловски, Луис Педро, Луи Нганиони, Антонио Георгиев, Лъчезар Балтанов, Дилиан Мертенс, Карим Роси, Стефан Христов, Андерсон Кордейро;

Стадион: "Локомотив", Пловдив 
Съдия: Ивелин Занев 

Локо Царско село футбол Ефбет лига
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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