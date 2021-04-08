На живо: Локомотив - Царско село - стартови състави
- 08.04.2021 | 18:55
- Дончо Донев
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ЛОКОМОТИВ: Илко Пиргов, Диниш Алмейда, Лукас Масоеро, Дейвид Малембана, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Кристиан Илич, Димитър Илиев, Георги Минчев;
ЦАРСКО СЕЛО: Джони Пласид, Реян Даскалов, Иван Бандаловски, Луис Педро, Луи Нганиони, Антонио Георгиев, Лъчезар Балтанов, Дилиан Мертенс, Карим Роси, Стефан Христов, Андерсон Кордейро;
Стадион: "Локомотив", Пловдив
Съдия: Ивелин Занев
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