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На живо: Локомотив - Берое

  • 12.03.2021 | 18:55
  • 12.03.2021 | 19:03
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-lokomotiv-beroe Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 506 прегледа
  • 0 коментара
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Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: Илко Пиргов, Дейвид Малембана, Диниш Алмейда, Кристиан Гомис, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Лукас Салинас, Кристиан Илич, Георги Минчев;

БЕРОЕ: Генадий Ганев, Теди Мезаг, Александър Цветков, Гаюс Макута, Алиун Фал, Илиас Хасани, Стив Фуртадо, Октавио Мантека, Георги Ангелов, Крум Стоянов, Мартин Камбуров;

СЪДИЯ: Волен Чинков
СТАДИОН: "Локомотив"

Локо Берое Димитър Илиев футбол
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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