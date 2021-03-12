На живо: Локомотив - Берое
- 12.03.2021 | 18:55
- 12.03.2021 | 19:03
- Дончо Донев
- 506 прегледа
- 0 коментара
Стартови състави:
ЛОКОМОТИВ: Илко Пиргов, Дейвид Малембана, Диниш Алмейда, Кристиан Гомис, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Лукас Салинас, Кристиан Илич, Георги Минчев;
БЕРОЕ: Генадий Ганев, Теди Мезаг, Александър Цветков, Гаюс Макута, Алиун Фал, Илиас Хасани, Стив Фуртадо, Октавио Мантека, Георги Ангелов, Крум Стоянов, Мартин Камбуров;
СЪДИЯ: Волен Чинков
СТАДИОН: "Локомотив"
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