НА ЖИВО: Локомотив - Арда, стартовите състави
- 15.10.2021 | 19:41
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Състави:
Локомотив Пд: 71. Лукас Рейдър, 20. Милош Петрович, 4. Кристиан Гомис, 2. Олексий Биков, 34. Петър Витанов, 16. Лукас Салинас, 9. Бирсент Карагарен, 33. Йосип Томашевич, 61. Венсан Марсел, 14. Димитър Илиев – К, 10. Георги Минчев
Резерви: 1. Илко Пиргов, 44. Николай Николаев, 5. Мартин Паскалев, 6. Емил Янчев, 7. Шакил Осно, 15. Иван Сулев, 28. Айвън Ангелов
Треньор: Александър Тунчев
Арда: 12. Иван Караджов, 4. Милен Стоев, 9. Спас Делев, 10. Светослав Ковачев, 11. Александър Георгиев, 24. Алекс Петков, 71. Пламен Крумов – К, 77. Илия Юруков, 80. Лъчезар Котев, 81. Атанас Зехиров, 98. Тонислав Йорданов
Резерви: 36. Васил Симеонов, 8. Милен Желев, 17. Иван Коконов, 18. Слободан РУбежич, 19. Румен Руменов, 33. Иван Тилев, 37. Жуниньо
Треньор: Георги Чиликов
Съдия: Ивелин Занев
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