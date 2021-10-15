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НА ЖИВО: Локомотив - Арда, стартовите състави

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Състави:

Локомотив Пд: 71. Лукас Рейдър, 20. Милош Петрович, 4. Кристиан Гомис, 2. Олексий Биков, 34. Петър Витанов, 16. Лукас Салинас, 9. Бирсент Карагарен, 33. Йосип Томашевич, 61. Венсан Марсел, 14. Димитър Илиев – К, 10. Георги Минчев

Резерви: 1. Илко Пиргов, 44. Николай Николаев, 5. Мартин Паскалев, 6. Емил Янчев, 7. Шакил Осно, 15. Иван Сулев, 28. Айвън Ангелов

Треньор: Александър Тунчев

Арда: 12. Иван Караджов, 4. Милен Стоев, 9. Спас Делев, 10. Светослав Ковачев, 11. Александър Георгиев, 24. Алекс Петков, 71. Пламен Крумов – К, 77. Илия Юруков, 80. Лъчезар Котев, 81. Атанас Зехиров, 98. Тонислав Йорданов

Резерви: 36. Васил Симеонов, 8. Милен Желев, 17. Иван Коконов, 18. Слободан РУбежич, 19. Румен Руменов, 33. Иван Тилев, 37. Жуниньо

Треньор: Георги Чиликов

Съдия: Ивелин Занев

Локо Пловдив Арда Ефбет лига футбол
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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