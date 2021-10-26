НА ЖИВО: Локо Сф - Локо Пловдив 0:0
- 26.10.2021 | 14:58
- 26.10.2021 | 15:04
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2 - Умарбаев се откъсна от центъра сам срещу вратаря Любенов, но бе застигнат от защитник на домакините и опасността бе ликвидирана.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
Локомотив Сф: 24 Александър Любенов, 13 Селсо Даниел Каиеро Рапосо, 5 Георгиос Катсикас, 6 Пламен Крачунов, 4 Мики Орачев, 26 Красимир Милошев, 44 Божидар Кацаров, 10 Валентин Николов, 7 Александър Александров, 9 Мохаммед Бухмиди, 93 Виржил Пинсон
Резерви: 1 Цветомир Витков, 22 Владимир Семерджиев, 11 Раел Лолала, 19 Илия Димитров, 77 Мартин Стоилов, 14 Християн Чипев, 8 Христо Иванов
Старши треньор: Иван Колев
Локомотив Пд: 1 Илко Пиргов, 4 Кристиан Гомис, 5 Мартин Паскалев, 33 Йосип Томашевич, 34 Петър Витанов, 9 Бирсент Карагарен, 7 Шакил Сно, 16 Лукас Салинас, 39 Парвиз Умарбаев, 14 Димитър Илиев, 10 Георги Минчев
Резерви: 71 Лукас Рейдър, 28 Айвън Ангелов, 11 Конър Руан, 25 Артур Крачун, 6 Емил Янчев, 2 Олексий Биков, 4 Николай Николаев
Старши треньор: Александър Тунчев
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