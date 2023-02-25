НА ЖИВО! Локо Пд - Локо Сф 0:0
- 17:25, 25.02.2023
- 17:46, 25.02.2023
- 368
- 0
Локомотив Пловдив и Локомотив София играят при 0:0 мача помежду им на "Лаута".
ЛОКОМОТИВ (ПД) - ЛОКОМОТИВ (СФ) 0:0
Локо Пд: 23. Динко Хоркаш, 50. Йосип Томашевич, 4. Мартин Паскалев, 5. Тодор Павлов, 13. Матеус да Силва, 34. Петър Витанов, 15. Пиер Зебли, 14. Димитър Илиев /к/, 7. Бабакар Дион, 9. Ерик Сорга, 10. Джовани
Резерви: 1. Илко Пиргов, 99. Джовани Трупе, 33. Георги Каракашев, 19. Денислав Александров, 11. Ивайло Димитров, 20. Милош Петрович, 6. Христо Иванов, 21. Аксел Велев, 91. Петър Андреев
Локо Сф: 1. Бубакар Гай, 33. Алан Диас, 12. Бруно Франко, 44. Божидар Кацаров, 94. Юлиан Ненов, 26. Красимир Милошев /к/, 8. Мартин Райнов, 70. Димо Бакалов, 15. Лука Иванов, 11. Карлос Франса
Резерви: 88. Жарко Истатков, 89. Матеус Роча, 21. Станислав Костов, 3. Марио Петков, 13. Селсо Рапосо, 18. Християн Чипев, 18. Теодор Иванов
СЪДИЯ: Н. Попов
СТАДИОН: "Локомотив", Пловдив
НАЧАЛО: 17:30 часа
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни