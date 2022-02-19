НА ЖИВО! Левски - Локомотив Пловдив

Левски и Локомотив играят помежду си в дербито на 20 кръг ог Първа лига, което ще започне в 15.00 часа на "Герена". Главен арбитър на мача е Волен Чинков.

ЛЕВСКИ: 3. Николай Михайлов, 6. Цунами, 8. Андриан Краев, 17. Уелтън, 19. Билал Бари, 23. Сонко Сундберг, 27. Асен Митков, 30. Филип Кръстев, 33. Хосе Кордоба, 88. Марин Петков, 91. Драган Михайлович

Резерви: 1. Пламен Андреев, 5. Келиан ван дер Каап, 7. Георги Миланов, 10. Радослав Цонев, 11. Здравко Димитров, 20. Димитър Костадинов, 22. Патрик-Габриел Галчев

Главен треньор: Станимир Стоилов

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 71. Лукас Рейдър, 5. Мартин Паскалев, 4. Кристиан Гомис, 50. Йосип Томашевич, 34. Петър Витанов, 7. Парвиз Умарбаев, 19. Александър Василев, 9. Бирсент Карагарен, 16. Лукас Салинас, 14. Димитър Илиев, 99. Преслав Боруко

Резерви: 1. Илко Пиргов, 44. Христо Иванов, 20. Милош Петрович, 6. Емил Янчев, 10. Венсан Марсел, 11. Ивайло Димитров, 39. Иван Сулев

Главен треньор: Александър Тунчев