Следвайте ни
Пловдив 26°
Подай сигнал Профил

НА ЖИВО: Искра - Локомотив 0:0

  • 27.08.2020 | 20:57
  • 27.08.2020 | 22:07
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-iskra-lokomotiv-0-0 Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 705 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

НАЧАЛО НА ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ

45 + 1 - Мартин Луков спаси Локо от сигурен гол. Йованович стреля от 25 метра, топката се отби от Масоеро и полетя към долния десен ъгъл. Луков обаче успя да избие топката в корнер. След корнера домакините поискаха дузпа, но реферът Герго Бодар не им я даде.
34 - Първо чисто положение за Локо в мача. Умарбаев намери непокрит в пеналта Диниш Алмейда, но от 3 метра той стреля в аут с глава.
8 - Димитър Илиев намери в пеналта Бирсент Карагарен, но след паса му Аралица се замота.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
ФК ИСКРА: Кордич, Малешевич, Дринчич, Кумбурович, Йованович, Аджович, Като, Шахман, Боричич, Вукович, Петрович;

 
ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Диниш Алмейда, Лукас Масоеро, Милош Петрович, Момчил Цветанов, Парвиз Умарбаев, Петър Витанов, Бирсент Карагарен, Лукас Салинас, Анте Аралица, Димитър Илиев;


Стадион: Градски, Подгорица
Съдия: Герго Богар (Унгария)

Локомотив Пловдив Искра Лига Европа Димитър Илиев
viber icon
Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?

Резултати