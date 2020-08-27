НА ЖИВО: Искра - Локомотив 0:0
- 27.08.2020 | 20:57
- 27.08.2020 | 22:07
- Дончо Донев
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НАЧАЛО НА ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ
КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ
45 + 1 - Мартин Луков спаси Локо от сигурен гол. Йованович стреля от 25 метра, топката се отби от Масоеро и полетя към долния десен ъгъл. Луков обаче успя да избие топката в корнер. След корнера домакините поискаха дузпа, но реферът Герго Бодар не им я даде.
34 - Първо чисто положение за Локо в мача. Умарбаев намери непокрит в пеналта Диниш Алмейда, но от 3 метра той стреля в аут с глава.
8 - Димитър Илиев намери в пеналта Бирсент Карагарен, но след паса му Аралица се замота.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
ФК ИСКРА: Кордич, Малешевич, Дринчич, Кумбурович, Йованович, Аджович, Като, Шахман, Боричич, Вукович, Петрович;
ЛОКОМОТИВ: Мартин Луков, Диниш Алмейда, Лукас Масоеро, Милош Петрович, Момчил Цветанов, Парвиз Умарбаев, Петър Витанов, Бирсент Карагарен, Лукас Салинас, Анте Аралица, Димитър Илиев;
Стадион: Градски, Подгорица
Съдия: Герго Богар (Унгария)
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