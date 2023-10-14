64
Подай сигнал Профил

НА ЖИВО! Добруджа - Локомотив Пловдив

  • 13:03, 14.10.2023
  • 13:10, 14.10.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-dobrudja-lokomotiv-plovdiv Marica.bg
  • 164
  • 0
Принтирай
   Снимка: sportal.bg

Добруджа и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 1/16-финалите за Купата на България. Мачът започва в 13,30 часа

Добруджа - Локомотив Пловдив

Добруджа: 25. Христо Ковачев, 26. Иван Иванов, 3. Димитър Пиргов, 18. Петко Цанков. 5. Ивайло Мирчев, 77. Янчо Андреев, 12. Емануил Манев, 8. Милен Гамаков, 15. Шериф Осман, 88. Светослав Николов, 31. Андриан Димитров 

  Локомотив (Пловдив): 23. Динко Хоркаш, 16. Кристиян Пешов, 33. Георги Каракашев, 4. Мартин Паскалев, 71. Оливер Камдем, 99. Леонардо Сена, 22. Ивайло Иванов, 10. Джовани, 7. Бабакар Дион, 14. Димитър Илиев, 9. Георги Минчев

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки
локомотив пловдив футбол юноши купа на българия добрич добруджа
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Кой искате да е новият треньор на Ботев?

Резултати