НА ЖИВО! Добруджа - Локомотив Пловдив
- 13:03, 14.10.2023
- 13:10, 14.10.2023
- 164
- 0
Добруджа и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 1/16-финалите за Купата на България. Мачът започва в 13,30 часа
Добруджа - Локомотив Пловдив
Добруджа: 25. Христо Ковачев, 26. Иван Иванов, 3. Димитър Пиргов, 18. Петко Цанков. 5. Ивайло Мирчев, 77. Янчо Андреев, 12. Емануил Манев, 8. Милен Гамаков, 15. Шериф Осман, 88. Светослав Николов, 31. Андриан Димитров
Локомотив (Пловдив): 23. Динко Хоркаш, 16. Кристиян Пешов, 33. Георги Каракашев, 4. Мартин Паскалев, 71. Оливер Камдем, 99. Леонардо Сена, 22. Ивайло Иванов, 10. Джовани, 7. Бабакар Дион, 14. Димитър Илиев, 9. Георги Минчев
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
0 коментара