НА ЖИВО! ЦСКА-София - Локомотив Пловдив
- 06.03.2021 | 17:04
- 06.03.2021 | 17:12
- Юлиян Ангелов
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ЦСКА-София и Локомотив Пловдив играят при 0:0 в мач от 20-ия кръг на efbet Лига.
ЦСКА-София - Локомотив Пловдив
ЦСКА-СОФИЯ: 1. Бусато, 4. Кох, 2. Матей, 11. Занев, 15. Вион, 21. Юга, 20. Тиаго, 18. Мазику, 10. Йомов, 17. Бисмарк Чарлс, Кайседо
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Пиргов, 61. Алмейда, 5. Малембана, 4. Гомис, 9. Карагарен, 34. Витанов, 39. Умарбаев, 7. Цветанов, 14. Илиев, 6. Илич, 10. Минчев
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