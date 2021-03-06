НА ЖИВО! ЦСКА-София - Локомотив Пловдив

ЦСКА-София и Локомотив Пловдив играят при 0:0 в мач от 20-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА-София - Локомотив Пловдив

ЦСКА-СОФИЯ: 1. Бусато, 4. Кох, 2. Матей, 11. Занев, 15. Вион, 21. Юга, 20. Тиаго, 18. Мазику, 10. Йомов, 17. Бисмарк Чарлс, Кайседо

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Пиргов, 61. Алмейда, 5. Малембана, 4. Гомис, 9. Карагарен, 34. Витанов, 39. Умарбаев, 7. Цветанов, 14. Илиев, 6. Илич, 10. Минчев

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