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НА ЖИВО! ЦСКА-София - Ботев, съставите

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   Снимка: БГНЕС

ЦСКА - София и Ботев (Пловдив) излизат в първи полуфинален мач от турнира за Sesame Купа на България. Мачът е от 19.00 часа.

ЦСКА-СОФИЯ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

ЦСКА - СОФИЯ: 1. Бусато, 2. Матай, 22. Махмутович, 13. Кордоба, 15. Вион, 21. Юга, 26. Кареасо, 30. Асприля, 14. Хайнц, 7. Скаршем, 10. Линдсет

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 1. Ханкич, 5. Там, 6. Мертенс, 7. Брахими, 10. Попов, 15. Етоо, 17. Минков, 19. Конте, 20. Калдерон, 31. Емануел, 38. Балоянис

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Ботев ЦСКА София купа полуфинал
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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