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НА ЖИВО! ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив 0:0

  • 19:55, 29.04.2022
  • 20:03, 29.04.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-cska-1948-lokomotiv-plovdiv-0-0 Marica.bg
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   Снимка: LAP. BG

ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив играят при 0:0 мача помежду им от от плейофите след седмо място на стадиона в Бистрица. 

ЦСКА 1948 - Локомотив (Плоедив) 0:0

ЦСКА 1948: 29. Даниел Наумов, 4. Ангел Лясков, 87. Симеон Петров, 22. Реян Даскалов, 15. Александър Александров, 18. Ивайло Чочев, 37. Емил Мартинов, 33. Галин Иванов, 7. Марио Топузов, 10. Георги Русев, 9. Александър Колев; 

ЛОКОМОТИВ: 1. Илко Пиргов, 50. Йосип Томашевич, 4. Кристиан Гомис, 61. Райън Бидунга, 20. Милош Петрович, 19. Александър Василев, 34. Петър Витанов, 7. Парвиз Умарбаев, 9. Бирсент Карагарен, 16. Лукас Салинас, 14. Димитър Илиев; 

Стадион: "Витоша", Бистрица

Съдия: Валентин Железов

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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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