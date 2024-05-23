НА ЖИВО! ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив, съставите
- 17:24, 23.05.2024
- 17:28, 23.05.2024
- 74
- 0
ФК ЦСКА 1948 приема Ботев (Пловдив) в поредна среща от групата, която ще излъчи отбора, койщо ще се бори на бараж за участие в европейските клубни турнири. Мачът в Бистрица започва в 17:45 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив 0:0
ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 3. Росен Божинов, 7. Талис, 8. Педриньо, 10. Радослав Кирилов (К), 14. Теодор Иванов, 15. Симеон Василев, 17. Никола Илиев, 22. Реян Даскалов, 25. Евгений Сердюк, 99. Марио Топузов;
БОТЕВ (ПД): 32. Матвей Игонен, 3. Джон Емануел, 4. Ехидже Укаки, 9. Мартин Секулич, 14. Фаустас Степонавичюс, 18. Димитър Папазов, 20. Антонио Перера, 28. Янис Карабельов (К), 40. Кристиан Нвачукву, 42. Ивайло Видев, 79. Атанас Чернев.