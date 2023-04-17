На живо: Черно море - Локомотив Пловдив 1:1

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ!



45 + 2 - Димитър Илиев пропусна дузпа. Георги Давидов посочи бялата точка за нарушение на Стефан Велев срещу Илиев. Капитанът на Локо стреля в долния ляв ъгъл, но Дюлгеров изби в корнер.

36 - ГОООЛ! Джовани изравни! Матеус изведе Джовани сам срещу Дюлгеров и с диагонален шут под плонжа изравни.

31 - ГОООЛ! Едгар Пачеко получи чудесен пас на левия фланг, огледа се и центрира на главата на Васил Панайотов, който матира Динко Хоркаш за 1:0.

21 - Оставеният непокрит в пеналта Атанас Илиев стреля с глава, но Хоркаш улови топката.

20 - Жълт картон за Милош Петрович, който потърси сметка на рефера Георги Давидов защо не е показал жълт картон на фаулиралия го Атанас Илиев.

17 - Динко Хоркаш с изумителен рефлекс спаси виртуозен шут от въздуха на Едгар Пачеко.

12 - Жълт картон за Пиер Зебли.

11 - Златен шанс за Локомотив. След центриране от корнер Матеус да Силва се извиси и с глава насочи топката в долния десен ъгъл, но вратарят Иван Дюлгеров успя да спаси.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА!

Черно море: 25. Иван Дюлгеров, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 6. Виктор Попов, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов, 77. Стефан Велев, 23. Едгар Пашеко, 11. Алекс Фернандес, 8. Мазир Сула, 9. Атанас Илиев

Резерви: 22. Георги Георгиев, 27. Даниел Димов, 35. Арлинд Дакай, 10. Велислав Василев, 86. Исмаил Иса, 32. Мартин Дичев, 33. Мишаел Алвес, 17. Ангел Ангелов, 39. Николай Златев

Треньор: Илиан Илиев

Локомотив Пловдив: 23. Динко Хоркаш, 5. Тодор Павлов, 20. Милош Петрович, 4. Мартин Паскалев, 34. Петър Витанов, 15. Пиер Зебли, 50. Йосип Томашевич, 13. Матеус Да Силва, 10. Джовани Маркес, 14. Димитър Илиев, 9. Ерик Сорга

Резерви: 1. Илко Пиргов, 99. Джовани Трупе, 7. Бабакар Дион, 33. Георги Каракашев, 19. Денислав Александров, 3. Александър Георгиев, 6. Христо Иванов, 11. Ивайло Димитров, 25. Петър Андреев

Треньор: Александър Томаш



Съдия: Георги Давидов