НА ЖИВО: Царско село - Локо Пловдив 0:0

9 - Първа опасна атака на Локо. Димитър Илиев намери непокрит в пеналта Салинас, но той се оплете преди да нанесе удар.

2 - Опасно центриране в пеналта на Локо , но двама играчи на домакините се разминават с топката.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА.

Царско село: 1. Янко Георгиев, 9. Милчо Ангелов, 20. Петър Атанасов, 21. Венцислав Василев (к), 25. Александър Александров, 29. Гаетан Миси Мезу, 77. Луи Нганиони, 80. Карлос Охене, 83. Христо Попадийн, 88. Никола Колев, 93. Васил Шопов

Резерви: 30. Християн Василев, 4. Дилян Георгиев, 12. Лукас Диас, 14. Божидар Томовски, 22. Милан Йокич

Старши треньор: Антони Здравков

Локо Пд: 71. Лукас Редер, 20. Милош Петрович, 25. Артур Крачун, 2. Олексий Биков, 34. Петър Витанов, 16. Лукас Салинас, 11. Конър Руан, 9. Бирсент Карагарен, 61. Венсан Марсел, 14. Димитър Илиев (к), 10. Георги Минчев

Резерви: 1. Илко Пиргов, 4. Кристиан Гомис, 39. Парвиз Умарбаев, 7. Шакил Сно, 6. Емил Янчев, 33. Йосип Томашевич, 28. Айвън Ангелов

Старши треньор: Александър Тунчев

Съдия: Волен Чинков