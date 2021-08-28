НА ЖИВО! Ботев Враца - Локомотив Пловдив 0:0

Ботев Враца и Локомотив Пловдив играят при 0:0 мача си от 6 кръг на Първа лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" във Враца е ръководен от рефера Драгомир Драганов.

Мачът е без много положения. В 22-ата минута Венсан Марсел шутира, но ударът му бе отразен. След това и Шакил Сно се опита до отбележи, но Красимир Костов отново спаси.

Ботев Враца - Локомотив Пловдив 0:0

Ботев Враца: 76. Красимир Костов, 20. Дориан Христовски, 18. Илия Миланов, 5. Костадин Ничев,19. Мaртин Костадинов, 77. Мартин Николов, 16. Матеус Де Паула, 21. Сержио да Силва, 24. Стефан Гаврилов, 15. Мирослав Маринов, 11. Виктор Василев

Резерви: 34. Дамян Дамянов, 2. Валери Христов, 9. Георги Николов, 30. Гонсало Виейра, 94. Юлиан Ненов, 28. Красимир Тодоров, 10. Теодор Георгиев

Главен Треньор: Петър Петров

Локомотив Пловдив: 1. Илко Пиргов, 20. Милош Петрович, 25. Артур Крачун, 2. Олексий Биков, 34. Петър Витанов, 16. Лукас Салинас, 61. Венсан Марсел, 7. Шакил Сно, 9. Бирсент Карагарен, 14. Димитър Илиев, 10. Георги Минчев

Резерви: 71. Лукас Рейдър, 44. Николай Николаев, 6. Емил Янчев, 11. Конър Руан, 4. Кристиан Гомис, 28. Айвън Ангелов, 39. Парвиз Умарбаев

Главен Треньор: Александър Тунчев