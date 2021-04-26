На живо: Ботев Пловдив - Лудогорец 0:0
- 26.04.2021 | 20:10
- 26.04.2021 | 20:19
- Дончо Донев
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2 - Шанс за Атанас Илиев, но той би встрани от рамката.
1- НАЧАЛО НА МАЧА
Ботев Пд: 33. Георги Аргилашки, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев - к, 5. Марио Младеновски, 7. Маркиньос, 9. Атанас Илиев, 21. Емануел Току, 22. Реда Рабей, 24. Кевин Янсон, 28. Филип Филипов, 79. Атанас Чернев
Резерви: 1. Янко Георгиев, 10. Славчо Шоколаров, 13. Мишел Еспиноза, 17. Салиф Сисе, 19. Анван Елионуси, 25. Станислав Работов, 26. Мите Цикарски
Треньор: Азрудин Валентич
Лудогорец:1. Кристиан Кахлина, 3. Антон Недялков, 4. Сисиньо, 11. Кирил Десподов, 24. Оливие Вердон, 25. Стефан Баджи, 28. Клаудиу Кешеру - к, 32. Жосуе Са, 37. Бърнард Текпетей, 88. Вандерсон, 95. Каули Оливейра
Резерви: 23. Пламен Илиев, 5. Георги Терзиев, 7. Алекс Сантана, 10. Елвис Ману, 18. Светослав Дяков, 22. Жордан Икоко, 64. Доминик Янков
Треньор: Валдас Дамбраускас
Съдия: Георги Давидов
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