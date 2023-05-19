НА ЖИВО! Ботев Пловдив - Локомотив София 0:1

Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) играят при 0:1 в среща от 32-рия кръг на efbet Лига. Карлос Франса в 44-ата минута откри за гостите.

Попадение на Локомотив в осмата минута бе отменено за нарушение срещу Аргилашки в малкия пеналт. Наложи се реферът Кузев да гледа монитора.

Греда за Ботев в 13-ата минута. Красиан Колев от пряк свободен удар прати топката в напречната греда.

В 44-ата минута Виктор Генев не успя да изчисти топката и Карлос Франса реализира останал очи в очи с вратаря Аргилашки.

Ботев Пловдив - Локомлтив София 0:1

БОТЕВ: 1. Георги Аргилашки, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев, 5. Красиан Колев, 9. Мартин Секулич, 11. Антоан Бароан, 15. Джеймс Ето‘о, 17. Николай Минков, 18. Самуел Супрайен, 20. Антонио Калдерон, 24. Джаспър Ван Хертъм;

ЛОКОМОТИВ: 1. Бубакар Гайе, 13. Селсо Рапосо, 89. Матеус Роча, 33. Алан Карлос, 12. Бруно Франко, 26. Красимир Милошев, 44. Божидар Кацаров, 70. Димо Бакалов, 39. Антонио Вутов, 5. Дейвид Малембана, 11. Карлос Франса

Съдия: Петър Кузев