НА ЖИВО! Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, съставите
- 20:23, 28.07.2024
- 20:38, 28.07.2024
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Ботев и Локомотив се изправят един срещу друг в 119-ото градско дерби на Пловдив. Мачът на "Колежа" стартира в 21:15 ч., а главен съдия е Георги Кабаков.
Стартовите състави:
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
БОТЕВ (ПД): 1. Ханс Бернат, 5. Йонас Там, 7. Самуел Акере, 10. Ивелин Попов, 11. Антони Уджа, 15. Джеймс Ето'о, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 20. Антонио Перера, 21. Никола Илиев, 38. Константинос Балоянис;
ЛОКОМОТИВ (ПД): 88. Мартин Луков, 44. Ангел Лясков, 91. Хорхе Сегура, 4. Мартин Паскалев, 71. Оливер Камдем, 6. Христо Иванов, 33. Георги Каракашев, 17. Николас Пенев, 10. Мартин Петков, 14. Димитър Илиев, 9. Мичи Нтело.