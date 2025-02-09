НА ЖИВО! Ботев Пловдив - Хебър 0:0

Ботев (Пловдив) и Хебър (Пазарджик) играят при 0:0 във втория неделен мач от Първа лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" е ръководена от Георги Гинчев.

В състава на Ботев дебют прави новият централен защитник Ямал Амофа. В 5-ата минута бекът на "жълто-черните" Николай Минков получи жълт картон от рефера за симулация в наказателното поле.

БОТЕВ - ХЕБЪР 0:0

БОТЕВ: 1. Ханс Бернат, 4. Ехидже Укаки, 5. Джонас Там, 7. Самуел Акере, 10. Ивелин Попов, 17. Николай Минков, 28. Янис Карабельов, 38. Константинос Балоянис, 52. Ямал Фосу Амофа, 88. Ален Корошец, 91. Вини Трибуле;

ХЕБЪР: 1. Ишан Артуро, 23. Илкер Будинов, 29. Марио Зебич, 2. Доминик Павлек, 77. Роберт Мазан, 10. Натанджело Маркело, 14. Янко Ангелов, 55. Боже Вукоя, 11. Янис Гуермуш, 21. Божидар Пенчев, 70. Филип-Кенан Дюнвалд;