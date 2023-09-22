НА ЖИВО! Ботев Пловдив - ЦСКА-София 0:0
- 19:28, 22.09.2023
- 19:55, 22.09.2023
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Ботев Пловдив и ЦСКА-София играят при 0:0 в късния петъчен двубой от efbet Лига. Срещата от десетия кръг е ръководена от Георги Давидов.
Ботев Пловдив - ЦСКА-София 0:0
БОТЕВ: 1. Ханкич, 16. Акере, 5. Там, 19. Конте, 38. Балогианис, 20. Калдерон, 21. Ннади, 17. Минков, 15. Етоо, 10. Попов, 11. Бароан
ЦСКА-СОФИЯ: 1. Бусато, 15. Вион, 6. Петров, 13. Кордоба, 19. Турицов, 21. Юга, 14. Хайнц, 7. Линдсет, 26. Кареасо, 11. Фаетон, 9. Назон
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