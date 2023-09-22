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НА ЖИВО! Ботев Пловдив - ЦСКА-София 0:0

  • 19:28, 22.09.2023
  • 19:55, 22.09.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-botev-plovdiv-cska-sofiq-0-0 Marica.bg
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Ботев Пловдив и ЦСКА-София играят при 0:0 в късния петъчен двубой от efbet Лига. Срещата от десетия кръг е ръководена от Георги Давидов.

Ботев Пловдив - ЦСКА-София 0:0

БОТЕВ: 1. Ханкич, 16. Акере, 5. Там, 19. Конте, 38. Балогианис, 20. Калдерон, 21. Ннади, 17. Минков, 15. Етоо, 10. Попов, 11. Бароан 

ЦСКА-СОФИЯ: 1. Бусато, 15. Вион, 6. Петров, 13. Кордоба, 19. Турицов, 21. Юга, 14. Хайнц, 7. Линдсет, 26. Кареасо, 11. Фаетон, 9. Назон

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Ботев ЦСКА футбол първа лига
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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