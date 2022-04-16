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НА ЖИВО! Ботев Пловдив - Черно море 1:0

  • 19:17, 16.04.2022
  • 20:38, 16.04.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-botev-plovdiv-cherno-more-1-0 Marica.bg
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   Снимка: Официален сайт на Ботев Пловдив

Ботев (Пловдив) и Черно море играят при 1:0 в мач от  от 1-ия кръг на шампионския плейоф в efbet Лига. 

Влезлият на мястото на контузения Бароан атакуващ халф Мохамед Брахими вкара за 1:0 след пас на Тодор Неделев в 28-ата минута. 

Ботев - Черно море 1:0

1:0 Мохамед Брахими 28

БОТЕВ: 1. Георги Аргилашки, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев, 6. Дилан Мертенс, 8. Тодор Неделев, 10. Емануел Току, 11. Антоан Бароан, 15. Джеймс Ето'о, 18. Самуел Супрайен, 22. Реда Рабей, 24. Роберто Пунчец; 

ЧЕРНО МОРЕ: 25. Иван Дюлгеров, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 6. Виктор Попов, 32. Мартин Дичев, 27. Даниел Димов, 23. Пабло Гарсия, 10. Велислав Василев, 7. Родриго Вилела, 77. Стефан Велев, 19. Матиас Курьор;

Ботев Пловдив Черно море футбол първа лига
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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