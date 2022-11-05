НА ЖИВО! Ботев Пд - Ботев Вр 0:0

Ботев (Пловдив) играе при 0:0 с Ботев (Враца) в последния си домакински мач за календарната 2022 година. Двубоят от 17-ия кръг на Първа лига е на Футболен комплекс Ботев 1912 и започна в 12:45ч.

Ботев Пловдив - Ботев Враца 0:0

БОТЕВ (ПД): 13. Хидайет Ханкич, 2. Рой Херман, 4. Виктор Генев, 6. Дилан Мертенс, 7. Мохамед Брахими, 10. Емануел Току, 11. Антоан Бароан, 15. Джеймс Ето‘о, 24. Джаспър Ван Хертъм, 28. Елвис Ману, 44. Роберто Пунчец;

БОТЕВ (ВР): 76. Красимир Костов, 8. Диего Фераресо, 15. Мирослав Маринов, 19. Браян Переа, 21. Жан Пиер Да Силва, 4. Луиз Фелипе, 88. Йохан Валбуена, 3. Мартин Кавдански, 23. Браян Мендоса, 17. Чавдар Ивайлов, 91. Венцислав Христов;

СЪДИЯ: Красен Георгиев

СТАДИОН: "Ботев 1912", Коматево