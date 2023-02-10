На живо: "Ботев" - Локо (Сф) 0:0
- 17:07, 10.02.2023
- 17:32, 10.02.2023
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1 - НАЧАЛО НА МАЧА!
Ботев Пловдив: 13. Хидайет Ханкич, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев, 8. Тодор Неделев -к, 11. Антоан Бароан, 15. Джеймс Етоо, 17. Николай Минков, 21. Точукву Ннади 24. Джаспър Ван Хертъм, 31. Уме Уме Емануел, 44. Роберто Пунчец
Резерви: 1. Георги Аргилашки, 2. Рой Херман, 5. Красиан Колев, 6. Дилан Мертенс, 9. Мартин Секулич, 18. Самюел Супрайен, 19. Абдулайе Траоре, 26. Димитър Папазов, 27. Атанас Чернев
Треньор: Бруно Балтазар
Локомотив София: 24. Александър Любенов, 44. Божидар Кацаров, 5. Дейвид Малембана, 13. Селсо Даниел Каиеро Рапосо, 26. Красимир Милошев - к, 15. Лука Иванов, 11. Карлос Франса , 94. Юлиан Ненов, 39. Антонио Вутов, 70. Димо Бакалов, 45. Димитър Митков
Резерви: 1. Бабукар Гайе, 33. Алан Диас, 12. Бруно Франко, 10. Валентин Николов, 3. Марио Петков, 21. Станислав Костов, 8. Мартин Райнов, 89. Матеус Роча, 18. Християн Чипев
Треньор: Станислав Генчев
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