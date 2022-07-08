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НА ЖИВО! Ботев - Хебър 0:0

  • 16:43, 08.07.2022
  • 18:53, 08.07.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-botev-hebar-0-0 Marica.bg
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Ботев и Хебър откриват сезона в Първа лига с мач помежду им на базата в Коматево. Резултатът е 0:0.

Ботев Пловдив - Хебър 0:0

БОТЕВ: 13. Хидайет Ханкич, 24. Джаспър Ван Хертъм, 44. Роберто Пунчец, 4. Виктор Генев, 6. Дилан Мертенс, 21. Точукву Ннади, 3. Па Конате, 17. Николай Минков, 10. Емануел Току, 23. Димитър Тонев, 11. Антоан Бароан;

ХЕБЪР: 1. Петър Дебърлиев, 5. Мартин Михайлов, 10. Пламен Крумов, 28. Осира Корнел, 98. Георги Търтов, 11. Цветелин Тонев, 30. Боян Кнежевич, 55. Олекси Лобов, 77. Октай Хамдиев, 12. Емануил Манев, 39. Ивайло Михайлов; 

СЪДИЯ: Станислав Тодоров

 

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