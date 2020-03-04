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НА ЖИВО: Ботев Гълъбово - Ботев Пловдив

  • 04.03.2020 | 17:57
  • 04.03.2020 | 18:07
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-botev-galabovo-botev-plovdiv Marica.bg
  • Дончо Донев
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6 - Александър Тонев стреля към вратата на Иван Дерменджиев, но ударът му бе блокиран. 
1 - Начало на мача.

Ботев Гълъбово: 31. Иван Дерменджиев - 17. Джунейт Яшар, 20. Емил Иванов, 15. Емин Ахмед, 92. Ерай Карадайъ, 7. Иван Винков - К, 30. Исус Ангелов, 19. Красимир Илиев, 21. Митко Плахов, 5. Цветелин Радев, 11. Аспарух Смилков 

Резерви: 1. Михаил Михайлов, 98. Беркай Халил, 8. Димитър Трайков, 9. Димитър Атанасов, 33. Николай Янков, 22. Пламен Коларов, 27. Станислав Катранков 

Ст. треньор: Митко Коцинов

Ботев Пловдив: 33. Георги Аргилашки - 2. Джонатан Перейра, 25. Станислав Работов, 11. Иван Бандаловски, 28. Филип Филипов - 18. Радослав Терзиев, 17. Лъчезар Балтанов - К - 14. Станислав Шопов, 8. Тодор Неделев, 7. Александър Тонев - 19. Никола Илиев

Резерви: 1. Янко Георгиев, 23. Димитър Тонев, 6. Костадин Ничев, 39. Бисер Бонев, 22. Никола Трифонов, 10. Антонио Вутов, 16. Стефан Попов

Ст. треньор: Ферарио Спасов

Гл. съдия: Георги Давидов

Ботев Пловдив Ботев Гълъбово Купа на България Никола Илиев
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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