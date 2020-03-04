НА ЖИВО: Ботев Гълъбово - Ботев Пловдив
- 04.03.2020 | 17:57
- 04.03.2020 | 18:07
- Дончо Донев
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6 - Александър Тонев стреля към вратата на Иван Дерменджиев, но ударът му бе блокиран.
1 - Начало на мача.
Ботев Гълъбово: 31. Иван Дерменджиев - 17. Джунейт Яшар, 20. Емил Иванов, 15. Емин Ахмед, 92. Ерай Карадайъ, 7. Иван Винков - К, 30. Исус Ангелов, 19. Красимир Илиев, 21. Митко Плахов, 5. Цветелин Радев, 11. Аспарух Смилков
Резерви: 1. Михаил Михайлов, 98. Беркай Халил, 8. Димитър Трайков, 9. Димитър Атанасов, 33. Николай Янков, 22. Пламен Коларов, 27. Станислав Катранков
Ст. треньор: Митко Коцинов
Ботев Пловдив: 33. Георги Аргилашки - 2. Джонатан Перейра, 25. Станислав Работов, 11. Иван Бандаловски, 28. Филип Филипов - 18. Радослав Терзиев, 17. Лъчезар Балтанов - К - 14. Станислав Шопов, 8. Тодор Неделев, 7. Александър Тонев - 19. Никола Илиев
Резерви: 1. Янко Георгиев, 23. Димитър Тонев, 6. Костадин Ничев, 39. Бисер Бонев, 22. Никола Трифонов, 10. Антонио Вутов, 16. Стефан Попов
Ст. треньор: Ферарио Спасов
Гл. съдия: Георги Давидов
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