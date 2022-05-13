НА ЖИВО! Берое - Локомотив Пловдив, съставите

Берое и Локомотив играят в директен мач за седмото място в Първа лига, което дава квота за бараж за Лига на Конференциите. Рефер на започващия в 20 часа двубой в Стара загора е Драгомир Драганов (Варна)

Берое - Локомотив Пловдив 0:0

БЕРОЕ: 33. Генадий Ганев, 2. Джуниет Али, 5. Сиам Юсеф, 7. Даниел Генов, 10. Серкан Юсеин, 11. Алиун Фал, 15. Георги Динков, 16. Симеон Мечев, 18. Давиде Мариани, 20. Стив Перейра, 43. Джонатан Соуза

Резерви: 12. Иван Гошев, 3. Мирослав Енчев, 4. Христо Митев, 6. Кевин Тапоко

Главен Треньор: Петър Хубчев

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Илко Пиргов, 50. Йосип Томашевич, 61. Райън Бидунга, 4. Кристиан Гомис, 20. Милош Петрович, 34. Петър Витанов, 7. Парвиз Умарбаев, 16. Лукас Салинас, 10. Венсан Марсел, 9. Бирсент Карагарен, 99. Преслав Боруков

Резерви: 71. Лукас Рейдър, 5. Мартин Паскалев, 19. Александър Василев, 44. Христо Иванов, 15. Петър Андреев, 39. Иван Сулев, 11. Ивайло Димитров

Главен Треньор: Александър Томовски