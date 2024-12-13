На живо: Берое - Локомотив Пловдив 1:0

Берое и Локомотив Пловдив играят при 1:0 осминафиналния мач от турнира за Купата на България. Попадението за заралии вкара Алберто Салидо в 22-ата минута. Салидо стреля изненадващо и след слаба намеса на вратаря Мартин Луков топката влезе в долния десен ъгъл.

Принудителна смяна в Локо. Владимир Медвед влезе на мястото на контузения Жулиан Лами в 45-ата минута.

Берое: 1. Артур Мота, 2. Ойер Сариеги, 4. Франко Минго (К), 5. Лучиано Скуадроне, 6. Фелипе Чакартеги, 8. Сегундо Пачаме, 9. Леандро Годой, 11. Исмаел Ферер, 17. Хуанка Пинеда, 21. Алберто Салидо, 23. Кевин Сейхас

Резерви: 96. Рубен Рендейро, 3. Хуан Пабло Саломони, 10. Франсиско Политино, 12. Винисиус Белоти, 14. Викторио Вълков, 15. Енцо Еспиноса, 18. Стилян Русенов, 20. Ивайло Митев, 22. Мирослав Георгиев

Старши треньор: Хосу Урибе

Локо Пд: 88. Мартин Луков, 44. Ангел Лясков, 5. Тодор Павлов, 4. Мартин Паскалев, 12. Ефе Али, 71. Оливер Камдем, 6. Христо Иванов, 22. Ивайло Иванов, 10. Мартин Петков, 14. Димитър Илиев (К), 99. Жулиен Лами

Резерви: 81. Кристиан Томов, 75. Мерт Салим, 20. Ивилин Чехларски, 80. Станимир Празов, 7. Данило Полонский, 19. Мартин Хайдаров, 33. Георги Каракашев, 21. Владимир Медвед, 16. Аксел Велев

Старши треньор: Димитър Палазов

Съдия: Михаел Павлов