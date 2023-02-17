На живо: Арда - Локомотив 0:0

14 - Шанс за Локомотив! Петър Витанов стреля опасно с левия крак, но вратарят Господинов успя да избие в корнер.

8 - Иван Тилев намери Преслав Боруков непокрит в пеналта на Локомотив, но той не успя да нанесе удар.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА

Арда: 1. Анатолий Господинов, 3. Умар Сако, 7. Абубакар Тунгара, 8. Милен Желев -к, 9. Преслав Боруков, 10. Светослав Ковачев, 20. Деян Лозев, 21. Радослав Цонев, 24. Алекс Петков, 33. Иван Тилев, 77. Илия Юруков

Резерви: 36. Васил Симеонов, 2. Джуниет Али, 4. Милен Стоев, 11. Александър Георгиев, 18. Ласана Н'диайе, 27. Керимджан Игнатов, 70. Шахредин Букхолда, 97. Жосе Жуниор, 99. Станислав Иванов

Треньор: Александър Тунчев

Локомотив Пловдив: 23. Динко Хоркаш, 13. Матеус Силва, 4. Мартин Паскалев, 50. Йосип Томашевич, 99. Джовани Трупе, 15. Пиер Зебли, 34. Петър Витанов, 14. Димитър Илиев - к, 7. Бабакар Дион, 9. Ерик Сорга, 19. Денислав Александров

Резерви: 1. Илко Пиргов, 20. Милош Петрович, 6. Христо Иванов, 33. Георги Каракашев, 10. Джовани Маркес, 11. Ивайло Димитров

Треньор: Александър Томаш

Съдия: Краген Георгиев