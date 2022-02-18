61
Следвайте ни
Подай сигнал Профил

НА ЖИВО: Арда - Ботев Пловдив, стартови състави

  • 18.02.2022 | 16:42
  • 18.02.2022 | 17:31
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-arda-botev-plovdiv-startovi-sastavi Marica.bg
  • 210 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

1- Начало на мача и първа атака на Ботев, но Атанас Зехиров ликвидира опасността.

АРДА: 1. Християн Василев, 4. Милен Стоев, 9. Тонислав Йорданов, 17. Иван Коконов, 19. Румен Руменов, 24. Алекс Петков, 25. Давид Кики, 33. Иван Тилев, 70. Христо Иванов, 77. Илия Юруков, 81. Атанас Зехиров; 

БОТЕВ: 13. Хидайет Ханкич, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев, 6. Дилан Мертенс, 8. Тодор Неделев, 9. Мохамед Брахими, 10. Емануел Току, 15. Джеймс Ето‘о, 22. Реда Рабей, 24. Роберто Пунчец, 25. Станислав Работов;

Свързани новини

Ботев Пловдив Арда Роберто Пунчец Мохамед Брахими Тодор Неделев
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ще депортират ли Джокович?

Резултати