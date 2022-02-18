НА ЖИВО: Арда - Ботев Пловдив, стартови състави
- 18.02.2022 | 16:42
- 18.02.2022 | 17:31
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Ботев с нов вратар в Кърджали, Неделев в групата за мача с Арда
1- Начало на мача и първа атака на Ботев, но Атанас Зехиров ликвидира опасността.
АРДА: 1. Християн Василев, 4. Милен Стоев, 9. Тонислав Йорданов, 17. Иван Коконов, 19. Румен Руменов, 24. Алекс Петков, 25. Давид Кики, 33. Иван Тилев, 70. Христо Иванов, 77. Илия Юруков, 81. Атанас Зехиров;
БОТЕВ: 13. Хидайет Ханкич, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев, 6. Дилан Мертенс, 8. Тодор Неделев, 9. Мохамед Брахими, 10. Емануел Току, 15. Джеймс Ето‘о, 22. Реда Рабей, 24. Роберто Пунчец, 25. Станислав Работов;
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