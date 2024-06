Това е продължението на нашия пътеводител за английската музикална сцена, където откриваме кого подкрепят рок звездите. В първата част се разходихме из Северна Англия, във втората и последна част от прегледа - централната и южната част на страната, включително Лондон.

Англия отдавна не е империята, която управлява една четвърт от света, но все още управлява сърцата на цялата планета: някой гледа мачове от Висшата лига всеки уикенд, а някой е фен на една от многобройните рок групи; и такова съчетание на топфутбол и рок музика няма в нито една друга държава. На един малък остров тези две явления нямаше как да не се пресекат - и текстът по-долу е за това.

Пет страхотни групи от различни поколения - пет истории. Както можете да видите от текста по-долу, не всички рокери са запалени футболни фенове, но всеки има история за най-добрата игра в света: за някои футболът помогна да запишат най-добрия си албум, в случая на други допринесе за събирането на групата, а за някои дори ритаха професионално топката, преди да станат рок звезда.

Уточнение. Това не е рок енциклопедия и нямах за цел да обхвана всички английски групи; само тези, които са ми познати и/или близки по жанр. И най-важното - трябва да има връзка между групата и най-добрата игра в света. Започваме!

ЦЕНТРАЛНА АНГЛИЯ

Black Sabbath (Бирмингам)

Кои са те? Едн​о от великите английски хардрок триа, заедно с Led Zeppelin и Deep Purple.



За кого са те? Астън Вила. Твърди се, че великият и страшен Ози Озбърн подкрепя виланите, но като цяло изглежда далеч от футбола. Основният фен в групата е бас китаристът Гийзър Бътлър.

Гизър Бътлър от Black Sabbath на мач на Астън Вила срещу Ливърпул

Как започна всичко? „Израснах близо до "Вила Парк" и баща ми, брат ми и аз ходехме на мачове. ​Бях на шест, когато за първи път отидох на стадиона. Гостуващият отбор отбеляза гол и не можах да разбера защо се радваха. Как да не подкрепят Вила, помислих си. Намерих го за много неуважително" (Гийзър Бътлър).



Запомнящ се момент. „Когато играха на финала за Купата на шампионите (1982), бях на турне в Америка. Обадих се вкъщи и един приятел държеше телефона до телевизора, за да мога да чуя коментарите. Прекарах два часа в тази кабина и вероятно похарчих хиляда долара.



Led Zeppelin (Лондон)



За кого са те? Групата се събра в Лондон, а роденият в столицата Джими Пейдж е фен на "Челси". Но Робърт Плант идва от „Черната страна“, както исторически наричат ​​тази част на Англия поради големия брой мини и дим от фабрични комини, и е горещ привърженик на Улвърхемптън.

Робърт Плант даже стана вицепрезидент на Уулвс



Как започна всичко? „Привърженик съм на "вълците" повече от 65 години и това е мястото, където намирам утеха, въпреки че невинаги вървеше гладко. Започна, когато бях на пет. Баща ми ме заведе на мача с Ливърпул и Били Райт (бивш играч на "вълците") сякаш ми помаха. Не взех предвид обаче, че на трибуната ми имаше още 15 хиляди души. По-късно срещнах Били в едно детско телевизионно шоу. Сякаш Led Zeppelin среща Елвис. Разказах му за инцидента и той ме потупа по рамото и каза: „Разбира се, че ти помахах, Робърт“.



За пропуските в паметта: „Знам, че това, което правя всяка втора събота, е мазохизъм. Това е почти като да се хвърлиш под автобус... Едно време това съсипваше семейния ми живот. Когато спечелихме Купата на лигата през 1974 г., ми отне три дни да се прибера от "Уембли". Нямам представа къде съм бил" (Робърт Плант).



Запомнящ се момент. През 2009 г. Плант става вицепрезидент на клуба. „Поласкан съм и честно казано, смутен. Има много други хора, които са не по-малко важни за клуба, особено тези, с които седя на "Молиню”, каза тогава музикантът.



ЛОНДОН И ЮГ



Pink Floyd (Лондон)



Кои са те? Легенди.



За кого са те? "Арсенал".

Тези джипсита от ФК "Пинк Флойд" поддържат Арсенал

Как започна всичко? „Имах сезонен билет за Арсенал от няколко години. Това беше около времето, когато спечелиха Double (1971). Аз съм много непостоянен футболен фен: гледам всеки отбор, който се справя добре, и се страхувам, когато започнат да вървят надолу. Но имам слабост към Арсенал (Дейвид Гилмор).



Не само Гилмор подкрепи "артилеристите", но и друг лидер на групата - известният Роджър Уотърс, както и барабанистът Ник Мейсън. Следователно записът на известния албум The Dark Side of the Moon беше многократно прекъсван поради пътуването на музикантите до Хайбъри.



Запомнящ се момент. Арсенал постига дубъл през сезон 1970/71 и впечатленият Уотърс иска да нарече една от новите композиции „Спечелихме дубъла“. Тази идея не намери подкрепа от останалата част от групата и вместо това 23-минутното(!) парче беше наречено Echoes. Но Роджър все пак успя да внесе футбола в своето творчество: например той има композиция, наречена „Мечтата на стрелеца“, а в композицията „Пари“ пее: „в мечтите си купувам футболен клуб“.

Deep Purple (Хартфордшир)

За кого са те? Сложно е. Вокалистът Иън Гилън е фен на QPR, басистът Роджър Глоувър е фен на Арсенал, барабанистът Иън Пейс е фен на Нотингам Форест, а кийбордистът Дон Ейри е фен на Съндърланд.

Deep Purple не пропускаха шанс да поритат футбол с почитателите си

Що се отнася до известния Ричи Блекмор, един от основателите на групата предпочита немския футбол. В интервю през 2001 г. той нарече Нюрнберг свой отбор, а сред английските клубове симпатиите му бяха към "Челси", „защото там има много чужденци“.



Как започна всичко​? „Преместих се в Лондон, когато бях на девет години, и на първия ми ден в ново училище бях заобиколен от група готини деца, които искаха да знаят кого подкрепям. Нямах представа за какво говорят, така че те го изясниха, като ме ръгнаха в ребрата и казаха: „Футбол, идиот такъв, за кого си?“. Така и не разбрах за какво говорят: преди това бях живял в Уелс, където състезанията по оран, овчарските кучета и конните шоута бяха по-важни. „Аз... аз... ъъ... не знам“, беше моят остроумен отговор. „Добре, тогава подкрепяш Арсенал.“ Кажи: "Напред, артилеристи!". Повторих, объркан, но бързо осъзнал, че това е единственият начин да не бъда бит (Роджър Глоувър).



Запомнящ се момент. В скорошно интервю Иън призна, че е загубил интерес към играта: „Футболът загуби нещо. Не мога да го обясня, но това е различна игра и стана по-трудно да се подкрепя един отбор. През новия сезон отборът може изцяло да смени състава си. Духът на играта не е същият и сега предпочитам ръгбито”.



Iron Maiden (Лондон)

Кои са те​? Хевиметъл чудовища.

За кого са те? Лидерът на групата Стив Харис мечтаел да стане футболист и дори тренирал 9 месеца с Уест Хям, но в крайна сметка, решил да се съсредоточи върху музиката. Това обаче не му попречи да създаде футболния отбор Maidonians.

Мейдън си сътрудничат тясно с "чуковете" от Уест Хям

Как започна всичко​? Винаги съм бил фен на Уест Хем. „Първият ми мач беше през 1965 г., бях на девет. Моят приятел и аз видяхме победата с 4:3 над Нюкасъл. И така се случи - бях пристрастен."



Запомнящ се момент. Харис има традиция да хвърля клубната си гривна в тълпата на всеки концерт, а бас китарата му включваше известния кръст Westham. Когато клубът стартира продажбата на тениски, включващи комбинация от двете марки през 2019 г., Харис го нарече „сбъдната мечта“ и подчерта връзката между клуба и групата: „По целия свят срещаме хора на концерти, носещи атрибути на West Ham“, и мнозина казват, че са започнали да подкрепят клуба благодарение на страстта си към Maiden.