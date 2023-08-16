Много странни съдийски назначения за Локо и "Ботев" (Пд)
- 10:01, 16.08.2023
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Съдийски назначения 6-ти кръг Първа лига:
18 август 2023 г., петък, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Йордан Веселинов Гулев
18 август 2023 г., петък, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Иван Захариев Вълчев
19 август 2023 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Стоян Маринов Алексиев
19 август 2023 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Тодоров Петров
20 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Крумовград
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Георги Василев Йорданов
20 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Георги Генов Нарлев
21 август 2023 г., понеделник, 20:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Етър ВТ
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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